Происшествия

Псковские полицейские задержали мужчину, угрожавшего расправой ребёнку

Псковские полицейские в Печорском районе задержали мужчину, угрожавшему расправой ребёнку. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото/видео: пресс-служба УМВД России по Псковской области

В дежурную часть МО МВД России «Печорский» поступило сообщение от 57-летней жительницы деревни Залесье Печорского района о том, что сосед угрожает жизни и здоровью ей сына, бьет окна и поджигает дом.

На место происшествия незамедлительно выдвинулся начальник отдела участковых уполномоченных полиции и подразделения по делам несовершеннолетних МО МВД России «Печорский» капитан полиции Артур Александров и старший оперуполномоченный МО МВД России «Печорский» майор полиции Виталий Гостев.

У дома заявительницы полицейские обнаружили мужчину. На их глаза молодой человек поджег с помощью подручных средств крыльцо дома: агрессивный печерянин сложил к двери пластик, ветки и шифер, после чего кинул в груду зажженную ткань – все это он нашел на садовом участке жительницы Печорского района. А после продолжил бить оконные стеклопакеты и выкрикивать угрозы в отношении 16-летнего сына хозяйки дома. Оценив опасность противоправных действий 27-летнего мужчины, полицейские применили к нему специальные средства, после чего оттащили горящие предметы от двери дома, тем самым предотвратив распространение огня.

На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа.

«Позже пострадавшая рассказала, что злоумышленник бежал за её сыном босиком по грунтовой дороге с садовой тяпкой почти километр, выкрикивая угрозы. При этом никакого конфликта или спора между молодым человеком и подростком не возникало. Причина буйного поведения соседа – сильнейшее алкогольное опьянение и помутнение рассудка. Когда ребенок прибежал домой, напуганные жители дома закрыли все двери и стали просить дебошира успокоиться. Мужчина продолжал кричать и требовать, чтобы несовершеннолетний вышел из дома. Женщина поняла, что опасность нарастает, и позвонила в полицию», - отметили в ведомстве.

Следственный отдел МО МВД России «Печорский» возбудил уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью) и частью 2 статьи 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества).

27-летний мужчина задержан полицейскими и передан на обследование в специализированное медицинское учреждение.

Расследование уголовных дел продолжается, добавили в ведомстве.