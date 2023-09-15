Происшествия

Артиллерийский снаряд и ручную гранату нашли в Псковской области

Артиллерийский снаряд и ручную гранату времен Великой Отечественной войны обнаружили в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Группа разминирования поисково-спасательного отряда Великих Лук в Пустошкинском районе в лесном массиве вблизи населенного пункта Гультяи идентифицировала один артиллерийский снаряд калибра 105 мм.

Кроме того, в Великолукском районе в населенном пункте Болягино идентифицировали одну ручную гранату Ф-1.