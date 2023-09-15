Происшествия

Пыталовские чиновники компенсируют моральный вред ребенку, на которого напала бродячая собака

Администрация Пыталовского района заплатит 30 тысяч рублей ребенку, на которого напала бродячая собака, в счет компенсации морального вреда. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В мае этого года вблизи поселка Белорусский на ребенка напала бродячая собака и травмировала его. Полномочия по обращению с животными без владельцев на территории Пыталовского района закреплены за органом местного самоуправления.

В связи с этим прокурор района направил заявление о взыскании компенсации морального вреда с местной администрации.

Исковое заявление прокурора суд удовлетворил. С администрации Пыталовского района взыскали 30 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда, причинённого ребенку.