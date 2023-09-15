Происшествия

Пскович лишился свободы за кражу циркуляной пилы и электрорубанка

34-летнего псковича лишили свободы за кражу электроинструментов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

В середине ноября 2022 года злоумышленник украл циркулярную пилу Rebir и электрорубанок общей стоимостью 10 800 рублей c территории земельного участка около одного из домов в деревне Соево Псковского района.

По результатам рассмотрения дела, суд, с учетом позиции государственного обвинителя, наличия смягчающих наказание обстоятельств (явка с повинной, наличие на иждивении ребенка, состояние здоровья), а также неотбытого наказания по предыдущему приговору суда, назначил виновному окончательное наказание в виде 11 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Приговор суда вступил в законную силу.