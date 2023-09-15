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Мужчина разбил окно дачного дома и украл рыболовный ящик в Бежаницком районе

Мужчина разбил окно дачного дома и украл рыболовный ящик, две куртки и пару сапог в Бежаницком районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В МО МВД России «Бежаницкий» обратилась 41-летняя владелица дачного дома в деревне Дворцы Бежаницкого района. Она рассказала, что неизвестный разбил окно и проник в жилое помещение. Ему удалось похитить рыболовный ящик, две куртки и пару сапог. Общий причиненный ущерб составил почти 4 тысячи рублей.

Подозреваемым оказался местный житель 1988 года рождения. При проведении обыска у мужчины изъяли похищенное имущество.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 «Кража» УК. РФ. Расследование продолжается.