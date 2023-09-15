Происшествия

В российском фитнес-центре дети отравились парами хлора

В Сергиевом Посаде в бассейне в фитнес-центре «Виктория» трое детей и мужчина отравились парами хлора, один ребенок в тяжелом состоянии. Об происшествии сообщает Telegram-канал Mash.

Сообщается, что детей экстренно госпитализировали с острым ингаляционным отравлением. Больше всех пострадала семилетняя школьница. — она в тяжелом состоянии, еще одна ее ровесница и 11-летний мальчик — в состоянии средней степени тяжести. 30-летний мужчина от госпитализации отказался.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Возможной причиной происшествия стала неисправности насосного оборудования.