Происшествия

Минометную мину нашли вблизи себежской деревни Зуево

Минометную мину калибра 120 мм идентифицировали вблизи деревни Зуево Себежского района 17 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.

Днем ранее, 16 сентября, вблизи деревни Поддубье Пустошкинского района нашли артиллерийский снаряд калибра 105 мм. А 15 сентября в лесном массиве вблизи деревни Буравенки Печорского района обнаружили минометную мину калибра 82 мм.

Для идентификации взрывоопасных предметов на места выезжали группы разминирования поисково-спасательных отрядов города Пскова и города Великие Луки.

Напомним, при обнаружении предмета, даже похожего на взрывоопасный, необходимо немедленно сообщить об этом по телефонам: 01, 02 или 101, 102, 112 (с мобильного телефона).