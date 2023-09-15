Происшествия

Шесть единиц оружия изъяли псковские росгвардейцы за неделю

Сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Псковской области провели 62 проверки обеспечения сохранности оружия и патронов у граждан с 11 по 17 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Росгвардейцы выявили пять административных правонарушений, изъяли шесть единиц оружия и семь боеприпасов.

Центр лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Псковской области напоминает владельцам гражданского оружия, у которых истекает срок разрешений на хранение и ношение оружия, о необходимости обратиться с документами для перерегистрации имеющегося оружия в подразделения ЦЛРР по месту жительства, за 30 суток до окончания действия разрешения.

Заявление по линии лицензионно-разрешительной работы можно подать через портал государственных услуг.