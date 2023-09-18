Происшествия

Псковичка стала жертвой мошенников во время онлайн-шоппинга

66-летняя псковичка стала жертвой мошенников во время онлайн-шоппинга. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Потерпевшая рассказала полицейским, что лишилась почти 24 тысячи рублей. Женщину заинтересовала продажа электроинструментов на известном сайте. Псковичка ввела данные банковской карты в платежную форму, но сайт, на котором потерпевшая хотела сделать заказ, оказался двойником.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество).