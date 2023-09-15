Происшествия

Псковские полицейские изъяли у наркопроизводителя 29 кг подготовленной к сбыту «соли»

Сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области совместно с сотрудниками регионального УФСБ пресечена деятельность нарколаборатории, которую обустроил ранее судимый 32-летний москвич. Для этого он приобрёл в одной из псковских деревень жилой дом с участком и в сарае стал производить «соль», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Изготовленные запрещённые вещества молодой человек реализовывал оптовыми партиями. Наркодельца задержали при попытке сбыта изготовленных им 29 кг синтетических наркотических средств.

Из подпольной лаборатории изъяли производное N-метилэфедрона общей массой 1,3 кг. Кроме того, обнаружено и изъято оборудование для производства смертоносного зелья, 138 канистр с отработанным веществом и прекурсорами объёмом от 20 до 30 литров.

Возбуждены уголовные дела по признакам состава преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 30 и части 5 статьи 228 УК РФ, части 5 статьи 228.1 УК РФ.

В настоящее время подозреваемому избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.