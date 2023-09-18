Происшествия

Пскович до смерти избил мать и лишился свободы на семь лет

Псковича признали виновным в причинении матери тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

Установлено, что в ночь с 7 на 8 января подсудимый находился в квартире в городе Пскове по месту проживания, где совместно со своей матерью употреблял спиртные напитки. Во время распития спиртного между матерью и сыном произошел конфликт, перешедший в драку, в ходе которой последний нанес не менее 15 ударов руками и ногами в область головы и туловища женщины, после чего отправился спать. В результате полученной черепно-мозговой травмы потерпевшая скончалась на месте происшествия.

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области доказательства суд признал достаточными для вынесении приговора в отношении 35-летнего местного жителя. Его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего).

Приговором суда виновному назначили наказание в виде 7 лет 2 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.