Происшествия

Житель Печорского района до смерти избил человека в ходе ссоры

Прокурор Печорского района направил в суд уголовное дело по обвинению местного жителя в причинении тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Печорского района.

23 апреля местный житель, находясь у дома №3 по улице Псковской в Печорах, в ходе ссоры нанес потерпевшему один удар кулаком в лицо и три удара ногами по туловищу. Пострадавший скончался на месте происшествия.

Уголовное дело направлено в Печорский районный суд для рассмотрения по существу. Санкция ч. 4 ст.111 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.