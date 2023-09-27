Происшествия

Псковские полицейские пресекли изготовление «синтетики» 26-летним наркодельцом из Кубани

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области совместно с коллегами из регионального УФСБ России пресекли деятельность подпольной нарколаборатории, которую обустроил ранее судимый 26-летний уроженец Краснодарского края. Для этого он приобрёл в одной из деревень на территории области жилой дом с участком и наладил производство «синтетики». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Из обустроенной им нарколаборатории правоохранители изъяли более 400 канистр с прекурсорами, различное оборудование и 13 кг мефедрона.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в жилище полицейские обнаружили и изъяли оборудование, более 400 канистр разного объёма с прекурсорами и жидкостями, содержащими наркотическое средство, а также контейнеры с неизвестным веществом, по которым в настоящее время проводится экспертиза. Кроме того, в хозяйственных пристройках стражи правопорядка обнаружили и изъяли 13 килограммов мефедрона.

Выяснилось, что «смертоносное зелье» предназначалось для сбыта бесконтактным способом через теневой интернет-магазин.

Следственной частью СУ УМВД России по Псковской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 5 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается