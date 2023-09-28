Происшествия

Незнакомец с ножом разбудил псковичку в ее квартире и украл документы

Жителя Псковского района, мужчину 1987 года рождения, подозревают в разбое (часть 3 статьи 162 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, ранним утром 27 сентября в Пскове в дом в переулке Машиниста проник незнакомец. Угрожая ножом проснувшейся хозяйке, он похитил у нее сумку, в которой были деньги и документы, после чего скрылся. Потерпевшая сразу же обратилась за помощью в полицию.

Сотрудники отдела полиции №2 УМВД России по городу Пскову провели оперативно-розыскные мероприятия и в кратчайшие сроки задержали подозреваемого. Им оказался безработный, ранее судимый житель Псковского района.

В отношении фигуранта возбудили уголовное дело. Санкция статьи обвинения предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет. Ведется расследование.