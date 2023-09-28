Происшествия

Двух безработных островичей подозревают в краже велосипеда

Двух безработных жителей Острова подозревают в краже. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, в Острове 27 сентября в незапертый сарай у дома на улице Калинина проникли неизвестные, которые украли велосипед и другое имущество. Причиненный ущерб составил около 28 тысяч рублей.

Сотрудники ОМВД России по Островскому району по горячим следам установили подозреваемых. Ими оказались два безработных жителя Острова, мужчины 1999 года рождения. Похищенное у них изъяли.

В отношении фигурантов возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 «Кража» Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Ведется следствие.