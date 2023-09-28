Происшествия

Российская чемпионка стала жертвой мошенников

Трехкратная чемпионка Европы по прыжкам в воду тренер сборной России Светлана Тимошинина стала жертвой мошенников, сообщили РИА Новости в пресс-службе Российской федерации прыжков в воду (РФПВ).

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что тренеру пришло сообщение от якобы главы РФПВ Станислава Дружинина. Злоумышленник сообщил Тимошининой, что с ней свяжется некий куратор, чьи указания она должна выполнить. После этого бывшей спортсменке сказали, что с ее счета была совершена попытка перевода денег. Следуя указаниям мошенников, она передала деньги курьеру.

«Да, действительно, Светлана Тимошинина стала жертвой мошенников. К сожалению, сейчас такие случаи участились, мошенники входят в доверие к жертвам. Президент федерации со своей стороны обратился в правоохранительные органы. Конечно, вероятность найти мошенников небольшая, но мы приложим все усилия, чтобы виновные понесли соответствующее наказание», - заявили в пресс-службе.

Тимошининой 50 лет. Она является трехкратной чемпионкой Европы, серебряным и бронзовым призером чемпионатов мира, участницей трех Олимпийских игр.