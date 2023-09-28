Происшествия

Двух великолучанок подозревают в фиктивной регистрации иностранцев

Двух женщин подозревают в фиктивной регистрации иностранцев на территории Великолукского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, в сентябре безработная великолучанка 1988 года рождения на территории районного центра фиктивно постановила на миграционный учет гражданку Кыргызской Республики без ее фактического пребывания по месту регистрации.

А другая женщина 1977 года рождения незаконно зарегистрировала в Великих Луках гражданку Республики Таджикистан.

Все обстоятельства произошедшего выясняются, добавили в ведомстве.