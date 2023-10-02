Происшествия

Восемь дровяников сгорели в псковском селе

Восемь дровяников сгорели в селе Карамышево Псковского района 30 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.

В МЧС о пожаре на улице Советской сообщили в 21.43. Сгорели восемь дровяников, также огонь повредил семь других дровяников. Предположительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.

Помимо этого, 1 октября в 00.21 произошел пожар в деревне Лиственка Псковского района, там сгорела баня. По предварительной информации, возгорание случилось из-за аварийного режима работы электропроводки внутри бани.