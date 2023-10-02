Происшествия

Огонь уничтожил два жилых дома в Псковской области

Два жилых дома сгорели в Псковской области 1 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.

Один из пожаров произошел в деревне Заянье Плюсского района, о нем в МЧС сообщили в 18.44. Сгорел жилой дом. Причиной стало, предположительно, короткое замыкание в жилой комнате.

А в 23.27 стало известно о пожаре в деревне Рябово Псковского района. Также сгорел жилой дом. Предположительная причина – нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печи.