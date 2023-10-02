Происшествия

Пять мин нашли на берегу реки Ловать в Великолукском районе

Пять минометных мин калибра 82 мм обнаружили на берегу реки Ловать в деревне Баталиха Великолукского района 30 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.

Помимо этого, в лесу вблизи деревни Горевицы Великолукского района 29 сентября нашли минометную мину калибра 120 мм, а в лесном массиве у деревни Сыромятино Печорского района 30 сентября обнаружили артиллерийский

снаряд калибра 122 мм и ручную гранату РГ-42.

Для идентификации взрывоопасных предметов на места выезжали группы разминирования поисково-спасательных отрядов Великих Лук и Пскова.

Напомним, при обнаружении предмета, даже похожего на взрывоопасный, необходимо немедленно сообщить об этом по телефонам: 01, 02 или 101, 102, 112 (с мобильного телефона).