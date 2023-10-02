Происшествия

Трое пенсионеров пострадали от рук лже-следователей в Порховском районе

Трое пенсионеров пострадали от рук мошенников в Порховском районе, они передали незнакомцам свои сбережения в общей сложности на 350 тысяч рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, 29 и 30 сентября трем жителям Порховского района 1938, 1941 и 1949 годов рождения позвонили неизвестные, которые представились следователями. Они сообщили пожилым людям, что их невестка и дочери за совершенные серьезные ДТП могут быть привлечены к уголовной ответственности, и предложили решить возникшие проблемы путем денежных выплат. Пенсионеры поддались на уловки мошенников.

Потерпевшие обратились за помощью в ОМВД России по Порховскому району. В настоящее время в рамках возбужденных уголовных дел выясняются все обстоятельства произошедшего.