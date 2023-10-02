Происшествия

Житель Куньинского района предстанет перед судом за незаконную продажу алкоголя

Житель Куньинского района предстанет перед судом за незаконную продажу алкоголя. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

В марте мужчина в своем доме изготовил спиртосодержащую жидкость и хранил ее с целью продажи. В июне полицейские в ходе проверочной закупки выявили факт продажи этой жидкости.

Согласно проведенным экспертизам реализованная спиртосодержащая жидкость не отвечала предъявленным к пищевым продуктам требованиям безопасности и представляла опасность для здоровья и жизни потребителей при ее употреблении.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Великолукский районный суд. Санкция инкриминируемой мужчине части 1 статьи 238 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.