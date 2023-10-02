Происшествия

Хромой мужчина с усами пропал в Великих Луках

Александр Цыганков 1962 года рождения пропал в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в поисковом отряде «След».

Фото: поисковый отряд «След»

Приметы мужчины: рост 175-176 сантиметров, короткие седые волосы, усы, нормальное телосложение. Пропавший был одет в тёмную рубашку, синие брюки, чёрные кроссовки. Хромает на левую ногу.

Александр Цыганков ушёл из дома 23 сентября. Последний раз его видели напротив магазина «Стройсам», у магазина «Леон». По сообщениям очевидцев, мужчина садился в ВАЗ-2101 жёлтого цвета. По имеющейся информации, позднее он от аэропорта пешком направился в Великие Луки.

Всех, кто обладает какой-либо полезной информацией, просят сообщить об этом поисковому отряду «След»: +79113767676 или в полицию: 02.