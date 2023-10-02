Происшествия

Псковича обвиняют в покушении на убийство пасынка

63-летнего жителя Псковского района обвиняют в покушении на убийство пасынка (часть 3 статьи 30, часть 1 статьи 105 УК РФ ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России по Псковской области.

Фото: пресс-служба Следственного управления Следственного комитета России по Псковской области

По версии следствия, вечером 30 сентября фигурант пришел домой к сыну своей умершей сожительницы с двуствольным ружьем в руках, где в связи с ранее возникшим конфликтом выстрелил в потерпевшего, после чего отправился домой. Вызванная супругой потерпевшего бригада скорой помощи доставила мужчину в лечебное учреждение, где в настоящее время ему оказывается необходимая медицинская помощь.

По уголовному делу продолжается выполнение комплекса следственных действий, направленных на установление обстоятельств расследуемого преступления. Стрелявший мужчина задержан, следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу.