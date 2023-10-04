Происшествия

Житель Плюссы устроил дебош и ударил ногой полицейского по голове

39-летний житель поселка Плюсса предстанет перед судом по обвинению в применении насилия в отношении представителя власти (часть 1 статьи 318 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Псковской области.

Фото: пресс-служба СУ СК России по Псковской области

По версии следствия, 15 июня обвиняемый находился в государственном учреждении, где нарушил общественный порядок, в связи с чем одна из сотрудниц учреждения вызвала полицию. В ответ на законные требования прибывших сотрудников полиции прекратить противоправные действия и проследовать с ними для дальнейшего разбирательства, обвиняемый ударил одного из представителей власти ногой по голове.

Вину в совершении указанного преступления обвиняемый признал. Следователи собрали достаточной объем доказательств виновности мужчины, и уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.