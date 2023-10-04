Происшествия

Газовый баллон и электроинструменты украли из гаража в Псковском районе

Газовый баллон и электроинструменты украли из гаража в Псковском районе ночью 30 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В деревне Спасовщина в гараж у дома по переулку Псковскому пробрался неизвестный и похитил газовый баллон, а также электроинструменты. По предварительным данным, причиненный владельцу ущерб превысил 30 тысяч рублей.

Подозреваемым оказался безработный житель Псковского района 1985 года рождения. Похищенное изъяли.

В отношении фигуранта возбудили о уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ (кража). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Проводится расследование.