Происшествия

«Сотрудник банка» обманул великолучанку на 265 тысяч рублей

Две жительницы Пскова и Великих Лук доверились нечистым на руку лицам и лишились в общей сложности более 300 тысяч рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, великолучанке позвонил неизвестный злоумышленник, который представился сотрудником банка, и под предлогом предотвращения незаконного оформления на собеседницу кредита завладел ее деньгами на сумму 265 тысяч рублей.

А псковичка после общения с неизвестными лицами на одном из интернет-сайтов при попытке операции купли-продажи товара не досчиталась более 50 тысяч рублей.

Таким образом, потерпевшие лишились в общей сложности более 300 тысяч рублей. Женщины обратились за помощью в полицию. Все обстоятельства произошедшего сейчас выясняются в рамках возбужденных уголовных дел.