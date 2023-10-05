Происшествия

Пскович решил украсть шесть флаконов шампуня

Пскович решил украсть шесть флаконов шампуня. Его задержали росгвардейцы, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Сотрудники межмуниципального отдела вневедомственной охраны Росгвардии «Псковский» получили информацию, что в магазине на улице Труда сработала кнопка тревожной сигнализации.

Прибыв на объект, росгвардейцы задержали псковича 1999 года рождения. Мужчина пронес через кассу шесть флаконов шампуня, но не заплатил заплатив за них.

Для дальнейшего разбирательства псковича передали сотрудникам полиции.