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Происшествия

Полицейские продолжают разыскивать глухонемого псковича

08.10.2023 12:19|ПсковКомментариев: 0

Романа Васильева 1977 года рождения продолжают искать в Пскове. По имеющимся данным, с 17 декабря 2021 года мужчина отсутствует по месту жительства, до настоящего времени его местонахождение не установлено. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Приметы пропавшего: на вид 45 лет, рост около 174-176 сантиметров, среднего телосложения, лицо овальной формы, короткие тёмные волосы с редкой проседью, высокий лоб, серые глаза, дугообразные брови, прямой нос. Мужчина является глухонемым.

Пскович был одет в темную вязаную шапку, осеннюю болоньевую куртку светло-зелёного цвета, тёмный трикотажный джемпер с воротником, синие джинсы, утеплённые короткие сапоги с тёмным основанием и голенищем зелёного цвета с окраской в виде пятен.

Граждан, которым что-либо известно о местонахождении Романа Васильева, просят сообщить об этом в УМВД России по городу Пскову по телефонам: 59-63-09, 911-351-26-80 или 02.

Теги: #происшествие #пропал человек #умвд россии по псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
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