Происшествия

Россиянин избил двухлетнюю дочь сожительницы из-за сломанных наушников

Жительница Липецка рассказала, что ее бывший сожитель избил ее двухлетнюю дочь.

По словам липчанки, все произошло, когда она ушла на встречу с подругой, оставив дочь от предыдущего брака с сожителем. Через некоторое время мужчина написал ей, что избил ее ребенка. Причиной агрессии мужчина назвал то, что девочка сломала несколько его вещей, в том числе наушники, пока он спал, пишет «Газета.ру».

«Моя дочь лежала практически вся в крови, точнее лицо. В итоге написано мною заявление на него, мы поехали с дочерью в больницу, и плюсом к разбитой губе и следам удушья, этот, я не знаю даже как его назвать, сломал моей дочери ключицу», — поделилась женщина.

В пресс-службе УМВД по Липецкой области проверяют сообщение о двухлетней девочке, поступившей в детскую больницу с различными травмами.