Происшествия

Новый фильм из цикла «Следствие вели…» рассказывает об убийстве в Псковской области

Новый фильм из цикла «Следствие вели…» с Леонидом Каневским, снятый телеканалом НТВ, рассказывает об уголовном деле в Псковской области. Об этом сообщается на сайте телеканала.

«1976 год, Псковская область. В собственном доме была зарублена топором женщина. Преступник, судя по обстановке, действовал на эмоциях, хаотично и необдуманно. Как это убийство оказалось связано с ограблением колхозной кассы? Почему за главную подозреваемую вступился целый город? И куда сыщиков привел след от зеленой краски на топорище?» - говорится в анонсе программы.

Фильм можно посмотреть по ссылке.