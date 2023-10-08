Происшествия

Свыше трех миллионов рублей получили мошенники от псковичей

Очередные случаи телефонных мошенничеств зарегистрированы на территории Псковской области, местные жители стали жертвами мошенников и лишились более трех с половиной миллионов рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, нескольким жителям региона звонили незнакомцы, которые предложили им воспользоваться возможностью получения солидного дохода за счет инвестиций в Интернете.

Кроме того, злоумышленники под видом банковских служащих звонили гражданам и под предлогом предотвращения попыток несанкционированного оформления на них кредитов настоятельно рекомендовали собеседникам незамедлительно самим оформить кредиты и перевести деньги на указанные «безопасные счета». А кто-то из звонивших предлагал свои «услуги» для освобождения родственников пожилых граждан от уголовной ответственности за совершенные ДТП.

Потерпевшие обратились за помощью в полицию. Все обстоятельства произошедшего выясняются в рамках возбужденных уголовных дел.