Происшествия

Великолучанин сядет в тюрьму на восемь с половиной лет за нападения на отделения почты

Жителя города Великие Луки привлекли к уголовной ответственности за разбойные нападения на отделения Почты России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре.

Приговор огласил Великолукский городской суд. Мужчину признали виновным в разбойном нападении на отделения Почты России на территории региона. 21 ноября 2018 года на отделение «Почты России» в городе Великие Луки было совершено нападение, злоумышленник похитил свыше 1 400 000 рублей. Кроме того, 15 января 2020 года этот же преступник похитил свыше двух миллионов рублей в отделении Почты России в городе Пскове.

Осуждённому назначили наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.