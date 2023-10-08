Происшествия

Зарубившего топором пасынка мужчину взяли под стражу в Великих Луках

58-летнего жителя Великих Лук заключили под стражу, мужчину обвиняют в убийстве (часть 1 статьи 105 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

По версии следствия, днем 30 сентября обвиняемый находился у себя дома в состоянии алкогольного опьянения и в ходе конфликта ударил пасынка несколько раз топором по голове. Потерпевший скончался.

В судебном заседании установлено, что мужчина обвиняется в совершении особо тяжкого преступления, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от шести до пятнадцати лет, неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение общественного порядка - употребление спиртных напитков в общественных местах.

Суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу в пределах срока предварительного следствия, на 1 месяц 28 суток, по 1 декабря 2023 года, отклонив ходатайство стороны защиты об избрании более мягкой меры пресечения.