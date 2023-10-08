Происшествия

Два жилых дома горели в псковском Торошино

Два жилых дома горели в деревне Торошино Псковского района утром 9 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.

В ведомство о пожаре на улице Заречной сообщили в 4.56. Сгорел жилой дом, в соседнем жилом доме уничтожена кровля. Причины произошедшего уточняется. Спасти от огня смогли жилой дом, сарай и баню.

Помимо этого, в 13.42 стало известно о пожаре в деревне Рубилово Пушкиногорского района, там сгорело бесхозное строение. Предположительная причина – неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.

А в 18.51 возгорание произошло на улице Центральной в деревне Эпимахово Себежского района. В жилом доме горела сажа в дымоходе. По предварительной информации, причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.