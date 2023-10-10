Происшествия

Мошенники обманули псковича под предлогом получения подарка на День рождения

Мошенники обманули псковича под предлогом получения подарка на День рождения от якобы сотового оператора. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре города Пскова.

Житель города Пскова в свой день рождения получил на электронную почту сообщение, в котором содержалось поздравление от якобы сотового оператора со специальным предложением: «Пополни сегодня счет мобильного телефона и получи в 2 раза больше! Ваш номер: +79115хххххх (частично скрыт в целях безопасности)». Мужчина нажал ссылку «пополнить номер телефона», ввел данные своей карты и код подтверждения. Однако ему пришло сообщение о том, что код устарел. В связи с чем он трижды вводил пришедший код. Затем мужчина в личном кабинете онлайн-банка увидел сообщения о списании с него за 3 раза общей суммы 40000 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «г» части 3 статьи 158 УК РФ (кража с банковского счета). Максимальное наказание за совершение преступления - лишение свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.

Ход и результаты расследования уголовного дела взяты прокуратурой города на контроль.