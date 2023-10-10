Мошенники обманули псковича под предлогом получения подарка на День рождения от якобы сотового оператора. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре города Пскова.
Житель города Пскова в свой день рождения получил на электронную почту сообщение, в котором содержалось поздравление от якобы сотового оператора со специальным предложением: «Пополни сегодня счет мобильного телефона и получи в 2 раза больше! Ваш номер: +79115хххххх (частично скрыт в целях безопасности)». Мужчина нажал ссылку «пополнить номер телефона», ввел данные своей карты и код подтверждения. Однако ему пришло сообщение о том, что код устарел. В связи с чем он трижды вводил пришедший код. Затем мужчина в личном кабинете онлайн-банка увидел сообщения о списании с него за 3 раза общей суммы 40000 рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «г» части 3 статьи 158 УК РФ (кража с банковского счета). Максимальное наказание за совершение преступления - лишение свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.
Ход и результаты расследования уголовного дела взяты прокуратурой города на контроль.