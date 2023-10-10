Происшествия

Псковичка лишилась 50 тысяч рублей при попытке заработать на продаже криптовалюты

Псковичка лишилась денег при попытке заработать на продаже криптовалюты. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре города Пскова.

Женщина решила получать доход от продажи криптовалюты, для чего подписалась на Telegram-канал, в котором подписчикам обещали большую прибыль. Псковичка передала реквизиты своей банковской карты для получения прибыли, внесла задаток - 50 000 рублей. Однако после этого ей предложили оплатить налог в размере 100 000 рублей. Поняв, что ее обманули, женщина обратилась в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество с причинением значительного ущерба). Максимальное наказание за совершение преступления - лишение свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.

Ход и результаты расследования уголовного дела прокуратура взяла на контроль.