Происшествия

Немаркированные сигареты продавали на Завеличье

Продажу около четырех тысяч пачек немаркированной табачной продукции пресекли в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской транспортной прокуратуре.

Ведомство провело проверку по обращению представителя общественности о незаконной торговле табачной продукции. Установлено, что в магазине в жилом доме №41 на Рижском проспекте реализовывали около четырех тысяч пачек табачной продукции без акцизных марок Российской Федерации.

Предварительная рыночная стоимость товара составила почти 500 тысяч рублей.

Псковский транспортный прокурор направил материалы проверки в орган предварительного расследования для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по части 5 статьи 171.1 УК РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или продажа немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, совершенные в крупном размере).

Нелегальную табачную продукцию изъяли из оборота.

Проверку проводила заместитель Псковского транспортного прокурора Анастасия Болдышевская.