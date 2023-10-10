Происшествия

Жительница Пыталовского района может лишиться свободы за неуплату алиментов

Жительница Пыталовского района 1978 года рождения может лишиться свободы за неуплату алиментов на содержание двух дочерей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

Женщина, лишенная родительских прав в отношении двух дочерей, 27 марта была привлечена к административной ответственности постановлением мирового судьи по статье 5.35.1 КоАП РФ за неуплату алиментов. Несмотря на это она продолжила уклоняться от обязанностей по содержанию детей и за период с 7 апреля по 30 июня задолженность по алиментам составила более 41 000 рублей.

Санкция части 1 статьи 157 УК РФ предусматривает наказание в виде исправительных работ на срок до одного года, либо принудительных работ на тот же срок, либо ареста на срок до трех месяцев, либо лишение свободы на срок до одного года.

Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры района.