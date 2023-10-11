Происшествия

Заблудившейся женщине в Пыталовском районе удалось выйти из леса самостоятельно

Женщина, которая 9 октября пропала в лесном массиве вблизи деревни Линово Пыталовского района, вышла из леса самостоятельно. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.

На поиск женщины 9 октября выезжали силы и средства 28-ой пожарно-спасательной части города Пыталово (три человека, одна единица техники).

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Ранее женщина 1973 года рождения, которая 30 сентября пропала в лесу вблизи деревни Мильдино Печорского района, вышла из леса на звуковой сигнал пожарного автомобиля.