Происшествия

Жилой дом сгорел в Новосокольническом районе

Жилой дом сгорел в деревне Баландино Новосокольнического района 10 октября, пожарным удалось спасти две хозяйственные постройки. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, причиной пожара могло стать нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

В тот же день неэксплуатируемое строение выгорело на улице Комсомольской в Локне. Предположительно, причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при проведении газосварочных работ

Дизельгенератор сгорел под навесом в деревне Владимирец Островского района. Причины произошедшего выясняются.

Аварийный режим работы компрессора морозильной камеры мог стать причиной пожара на улице 40 лет Октября в Усвятах. В подсобном помещении продуктового магазина огонь повредил морозильную камер и стеллаж, помещение закопчено по всей площади.