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Происшествия

Колбаса и пять пачек сливочного масла стали добычей вора в псковском магазине

12.10.2023 09:39|ПсковКомментариев: 0

Женщина 1972 года рождения попалась на краже в магазине в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

11 октября около 13:00 сотрудники межмуниципального отдела вневедомственной охраны Росгвардии «Псковский» получили информацию о том, что в магазине на улице Труда сработала кнопка тревожной сигнализации. Прибыв на объект, росгвардейцы задержали псковичку, которая похитила из торгового зала пять пачек сливочного масла, три упаковки сыра и колбасу.

Для дальнейшего разбирательства ее передали сотрудникам полиции.

 

Теги: #кража #Росгвардия
Источник: Псковская Лента Новостей
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