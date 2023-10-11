Происшествия

Колбаса и пять пачек сливочного масла стали добычей вора в псковском магазине

Женщина 1972 года рождения попалась на краже в магазине в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

11 октября около 13:00 сотрудники межмуниципального отдела вневедомственной охраны Росгвардии «Псковский» получили информацию о том, что в магазине на улице Труда сработала кнопка тревожной сигнализации. Прибыв на объект, росгвардейцы задержали псковичку, которая похитила из торгового зала пять пачек сливочного масла, три упаковки сыра и колбасу.

Для дальнейшего разбирательства ее передали сотрудникам полиции.