Происшествия

Великолучанин сядет в тюрьму за кражу телефона у подопечной дома престарелых

Жителя города Великие Луки привлекли к уголовной ответственности за хищение мобильного телефона у женщины в доме-интернате для престарелых и инвалидов (пункт «а» части 3 статьи 158 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

В вечернее время в мае подсудимый через незапертую дверь незаконно проник в комнату потерпевшей в доме-интернате для престарелых и инвалидов в городе Великие Луки и похитил с тумбочки мобильный телефон стоимостью 9 600 рублей.

С учетом фактических обстоятельств, тяжести совершенного преступления и характера содеянного, данных о личности подсудимого, совокупности обстоятельств, смягчающих и отягчающих его наказание, суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на срок 9 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Мужчину взяли под стражу в зале суда.