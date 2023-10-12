Происшествия

Драка у бара в Великих Луках закончилась смертью

18-летний житель Великих Лук подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего (часть 4 статьи 111 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

По версии следствия, в ночь с 6 на 7 сентября между фигурантом, находившимся возле одного из ночных баров в Великих Луках, возникла ссора с 38-летним посетителем заведения, в ходе которой подозреваемый нанес потерпевшему удары кулаком в область лица, причинив травму головы. От полученных телесных повреждений пострадавший скончался у себя дома через 5 дней. В лечебное учреждение за медицинской помощью погибший не обращался.

В настоящее время следователи проводят комплекс необходимых следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.