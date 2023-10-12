Происшествия

Электрики круглосуточно устраняют последствия шторма в Псковской области

Электрики круглосуточно устраняют последствия шторма в Псковской области. Энергетики круглосуточно устраняют последствия шторма в Псковской области.

Видео: «Россети Северо-Запад»

«Штормовой ветер ломает бетонную опору за минуту, а чтобы установить новую нужно полдня. Продолжаем круглосуточно работать в Псковской области. В регион пришел третий за неделю шторм. На смене 55 бригад», - говорится в сообщении.

Специалисты сетевой компании обращают внимание на необходимость строгого соблюдения правил техники безопасности вблизи энерготехнических установок и линий электропередачи. Запрещается приближаться к оборванным проводам ЛЭП ближе 8 метров, самостоятельно восстанавливать электроснабжение.

Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому круглосуточному бесплатному телефону «Россети» 8-800-220-0-220.