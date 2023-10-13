Происшествия

Мошенники получили от псковичей еще более 3,5 млн рублей

Более 3,5 млн рублей не досчитались несколько жителей Пскова, Великих Лук и Порховского района после звонков неустановленных лиц. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, звонившие представлялись сотрудниками банковской сферы и правоохранительных органов. И под предлогом предотвращения попыток несанкционированного оформления кредитов на собеседников ввели граждан в заблуждение, завладев их сбережениями. А некоторым пользователям Интернета предложили дополнительный заработок на биржевой интернет-платформе.

Таким образом, потерпевшие лишились в общей сложности свыше 3,5 млн рублей. Они обратились за помощью в полицию. Обстоятельства произошедшего выясняются в рамках возбужденных уголовных дел.