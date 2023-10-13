Происшествия

Жителя Локнянского района оштрафовали за продажу опасного самогона

62-летнего жителя Локнянского района привлекли к уголовной ответственности за хранение и продажу спиртосодержащей жидкости, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (часть 1 статьи 238 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

В феврале мужчина у себя дома изготовил кустарным способом самогон и хранил его для продажи. Затем он незаконно продал самогон женщине.

Согласно проведенным экспертизам, самогон не отвечал предъявленным к пищевым продуктам требованиям безопасности и представлял опасность для здоровья и жизни потребителей при его употреблении.

С учетом позиции государственного обвинителя, характера и степени общественной опасности совершенного преступления, смягчающих наказание обстоятельств, суд назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей.

Приговор вступил в законную силу.