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Происшествия

Псковича со шрамами на руках разыскивает полиция

18.10.2023 13:41|ПсковКомментариев: 0

Дмитрия Абрамова 1975 года рождения разыскивают полицейские в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Мужчина, проживающий в Пскове в доме по переулку Путейца, 2 сентября без вести пропал на территории города, до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 45-50 лет, рост 190 сантиметров, худощавого телосложения, овальное лицо, русые волосы.

Особые приметы: на правой руке между большим и указательным пальцем татуировка с буквой «Д», также имеются шрамы от ожогов на обеих руках.

Предположительно мужчина был одет в черную куртку, синие джинсы, ботинки либо кроссовки темного цвета.

Граждан, которым что-либо известно о местонахождении Дмитрия Абрамова, просят обратиться по телефонам: 59-63-09, 8-921-118-23-42 (отдел розыскной работы УМВД России по городу Пскову), 59-63-22 (дежурная часть).

Теги: #пропал человек
Источник: Псковская Лента Новостей
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