Происшествия

Кочегар умер на работе в себежском закрытом профучилище

Кочегар умер на работе в Себежском специальном профессиональном училище №1 закрытого типа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Государственной инспекции труда в Псковской области.

«Поступило извещение о несчастном случае на производстве в ФГБПОУ «Себежское СУВУ». Во время рабочей смены кочегар котельной был обнаружен лежащим на полу без признаков жизни. Прибывшая скорая помощь зафиксировала смерть 61-летнего мужчины, причиной которой стало сердечное заболевание», - сообщили в инспекции.

Ранее в последних трагических случаях на рабочем месте в Псковской области и нюансах трудового законодательства разбиралась обозреватель Псковской Ленты Новостей Юлия Магера.