Происшествия

«15 ударов клинком»: спустя восемь лет псковичку признали виновной в убийстве

37-летнюю уроженку Псковского района, проживающую на территории города Пскова, признали виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов региона.

Суд установил, что 12 июля 2015 года в период времени с полуночи до 7:40 потерпевший и подсудимая ехали на одном автомобиле под управлением последней после застолья. В ходе движения между ними возникла ссора из-за «аморального и противоправного поведения потерпевшего».

После остановки автомобиля на обочине подсудимая и потерпевший вышли из салона. Между ними продолжилась ссора, в руках потерпевший держал нож, который он взял без разрешения из дома подсудимой. В ходе ссоры последняя выхватила из рук потерпевшего нож и нанесла мужчине не менее 15 ударов клинком ножа в области живота, передней, задней и левой боковой поверхности грудной клетки, а также в область правого плеча.

Потерпевший получил тяжкие телесные повреждения со смертельным исходом. Он скончался на месте происшествия от семи проникающих колото-резаных ранений, осложнившихся развитием острой массивной кровопотери, усугубившейся кровотечением в результате восьми непроникающих колото-резаных ранений.

В судебном заседании подсудимая вину в совершенном преступлении не признала. С учетом всех обстоятельств дела, суд признал женщину виновной в совершении вышеуказанного преступления и назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима, взяв её под стражу в зале суда.